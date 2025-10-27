Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Sprzedaż nieruchomości z kodem GTU_10 w ewidencji sprzedaży

Faktury dokumentujące dostawy niektórych towarów lub usług muszą być ujmowane w ewidencji sprzedaży z JPK_VAT z tzw. kodami GTU. Dotyczy to m.in. faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości.

Publikacja: 27.10.2025 05:10

Sprzedaż nieruchomości z kodem GTU_10 w ewidencji sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości z kodem GTU_10 w ewidencji sprzedaży

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

Ewidencja sprzedaży JPK_VAT zawiera oznaczenie "GTU_10" dotyczące dostawy budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości powinna więc być ujęta w ewidencji sprzedaży z oznaczeniem GTU_10.

Oznaczenie GTU_10 niewątpliwie dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, takich jak np.: ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie ww. praw.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Chcesz odsunąć o rok elektroniczną księgę i JPK? Przejdź na kwartalny VAT
Terminy i deklaracje VAT
Chcesz odsunąć o rok elektroniczną księgę i JPK? Przejdź na kwartalny VAT
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama