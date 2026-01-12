Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Wadium przekształcone w zaliczkę – kiedy rozliczyć VAT

Wadium przekształca się w zaliczkę i rodzi obowiązek podatkowy w VAT już z chwilą wygrania przetargu i podpisania protokołu.

Publikacja: 12.01.2026 04:30

Wadium przekształcone w zaliczkę – kiedy rozliczyć VAT

Wadium przekształcone w zaliczkę – kiedy rozliczyć VAT

Foto: Adobe Stock

Julia Ślusarczyk

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 sierpnia 2025 r. (0113-KDIPT1-3.4012.692. 2025.1.JM).

Powiat, czynny podatnik VAT, sprzedaje w drodze przetargu nieruchomości własne lub stanowiące własność Skarbu Państwa. Aby przystąpić do przetargu, kontrahenci wpłacali wadium, które pełniło funkcję zabezpieczającą udział w postępowaniu. Zgodnie z warunkami przetargu wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, miało zostać zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Według powiatu (wnioskodawcy) do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą, a obowiązek podatkowy w VAT powstaje dopiero w momencie zrealizowania ostatniej czynności prawnej będącej przedmiotem przetargu, tj. zawarcia umowy sprzedaży.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Będzie więcej czasu na JPK z księgą rachunkową. Jest już w tej sprawie projekt
Terminy i deklaracje VAT
Będzie więcej czasu na JPK z księgą rachunkową. Jest już w tej sprawie projekt
Ministerstwo Finansów wyjaśnia nowe przepisy. Do zwolnienia z VAT można wrócić od stycznia
Terminy i deklaracje VAT
Ministerstwo Finansów wyjaśnia nowe przepisy. Do zwolnienia z VAT można wrócić od stycznia
Sprzedaż nieruchomości z kodem GTU_10 w ewidencji sprzedaży
Terminy i deklaracje VAT
Sprzedaż nieruchomości z kodem GTU_10 w ewidencji sprzedaży
Chcesz odsunąć o rok elektroniczną księgę i JPK? Przejdź na kwartalny VAT
Terminy i deklaracje VAT
Chcesz odsunąć o rok elektroniczną księgę i JPK? Przejdź na kwartalny VAT
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie