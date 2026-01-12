Wadium przekształcone w zaliczkę – kiedy rozliczyć VAT

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 sierpnia 2025 r. (0113-KDIPT1-3.4012.692. 2025.1.JM).

Powiat, czynny podatnik VAT, sprzedaje w drodze przetargu nieruchomości własne lub stanowiące własność Skarbu Państwa. Aby przystąpić do przetargu, kontrahenci wpłacali wadium, które pełniło funkcję zabezpieczającą udział w postępowaniu. Zgodnie z warunkami przetargu wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, miało zostać zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w momencie podpisania aktu notarialnego. Według powiatu (wnioskodawcy) do momentu podpisania aktu notarialnego wadium pełni funkcję zabezpieczającą, a obowiązek podatkowy w VAT powstaje dopiero w momencie zrealizowania ostatniej czynności prawnej będącej przedmiotem przetargu, tj. zawarcia umowy sprzedaży.