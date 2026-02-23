Początek roku w podatku u źródła (WHT) dla znacznej części podmiotów dokonujących zagranicznych płatności oznacza przede wszystkim zamknięcie zeszłorocznych rozliczeń oraz wypełnienie obowiązków deklaracyjnych i informacyjnych. Okres ten może być także momentem refleksji nad tym, jak lepiej „zaopiekować się” przyszłymi (oraz zaległymi) rozliczeniami.

Rok 2025 był bowiem dla podatników WHT rokiem pełnym nowości, w szczególności z uwagi na wydane 3 lipca ub.r. objaśnienia podatkowe ministra finansów dotyczące stosowania tzw. klauzuli rzeczywistego właściciela dla celów podatku u źródła (DD9.8201.4.2025). Przewidziane w nich rozwiązania dodały co prawda wątpliwości interpretacyjnych, lecz jednocześnie wzmocniły poczucie, że możliwość stosowania preferencji podatkowych będzie łatwiejsza do zrealizowania niż w latach poprzednich.