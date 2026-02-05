Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jawność płac w rekrutacji – czy pracodawca może pytać o oczekiwania finansowe przed ujawnieniem oferty?

Być może ta problematyka powinna zostać jednoznacznie uregulowana w ustawie wdrażającej pozostałą część dyrektywy o równości płac. Pozwoliłoby to rozwiać istniejące wątpliwości. Bartosz Tomanek adwokat, partner w PCS Paruch Chruściel Stępień Kanclerz Michał Włodarczyk adwokat, partner w PCS Paruch Chruściel Stępień Kanclerz

Publikacja: 05.02.2026 05:10

Jawność płac w rekrutacji – czy pracodawca może pytać o oczekiwania finansowe przed ujawnieniem ofer

Jawność płac w rekrutacji – czy pracodawca może pytać o oczekiwania finansowe przed ujawnieniem oferty?

Foto: Adobe Stock

Bartosz Tomanekadwokat

SPIS TREŚCI

  1. Argumenty za większą transparentnością – wykładnia propracownicza
  2. Argumenty za większą elastycznością – wykładnia korzystna dla pracodawców
  3. Oczekiwania finansowe - Pytać czy nie pytać?

Nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące jawności wynagrodzeń, które weszły w życie 24 grudnia 2025 r., zmieniają sposób prowadzenia rekrutacji. Jednym z najbardziej praktycznych, a jednocześnie kontrowersyjnych zagadnień, które pojawiły się na tle tych regulacji, jest kwestia dopuszczalności pytania kandydata o jego oczekiwania finansowe, zanim jeszcze pracodawca ujawni, jakie wynagrodzenie oferuje na danym stanowisku. Przepisy nie zawierają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o kolejność ujawniania tych informacji, co sprawia, że problem ten stał się przedmiotem rozbieżnych interpretacji wśród praktyków, prawników oraz środowiska HR.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Dyrektywa platformowa czeka na wdrozenie
Kadry i Płace
Paulina Szewioła: Cisza przed burzą
Wdrożenie dyrektywy platformowej - jak się przygotować na nadchodzące zmiany?
Kadry i Płace
Krążące widmo dyrektywy platformowej
Zmiany na rynku pracy: od założeń do praktyki
Kadry i Płace
Zmiany na rynku pracy: od założeń do praktyki
Rozpoczęcie lub zakończenie pracy w trakcie miesiąca
Kadry i Płace
Rozpoczęcie lub zakończenie pracy w trakcie miesiąca
Sprzęt służbowy to nie własność wspólna
Kadry i Płace
Sprzęt służbowy to nie własność wspólna
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie