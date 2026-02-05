Jawność płac w rekrutacji – czy pracodawca może pytać o oczekiwania finansowe przed ujawnieniem oferty?

Nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące jawności wynagrodzeń, które weszły w życie 24 grudnia 2025 r., zmieniają sposób prowadzenia rekrutacji. Jednym z najbardziej praktycznych, a jednocześnie kontrowersyjnych zagadnień, które pojawiły się na tle tych regulacji, jest kwestia dopuszczalności pytania kandydata o jego oczekiwania finansowe, zanim jeszcze pracodawca ujawni, jakie wynagrodzenie oferuje na danym stanowisku. Przepisy nie zawierają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o kolejność ujawniania tych informacji, co sprawia, że problem ten stał się przedmiotem rozbieżnych interpretacji wśród praktyków, prawników oraz środowiska HR.