Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Zadaniowy czas pracy – dodatkowa formalność czy sposób na elastyczność?

Dzięki zastosowaniu systemu zadaniowego pracodawca uwalnia się od niektórych obowiązków, a pracownik przejmuje inicjatywę w zakresie planowania na co dzień swojego grafiku.

Publikacja: 05.02.2026 04:30

Zadaniowy czas pracy – dodatkowa formalność czy sposób na elastyczność?

Zadaniowy czas pracy – dodatkowa formalność czy sposób na elastyczność?

Foto: Adobe Stock

Marcin Wujczyk, Bartosz Maciejewski

SPIS TREŚCI

  1. Kiedy można stosować system zadaniowego czasu pracy?
  2. Jak określać zadania pracownika?
  3. Jak wprowadzić system zadaniowego czasu pracy?
  4. Czy pracownik w zadaniowym czasie pracy pozostaje w dyspozycji pracodawcy?
  5. Z jakimi innymi rozwiązaniami z zakresu organizacji czasu pracy można łączyć system zadaniowy?
  6. Czy w zadaniowym czasie pracy mogą powstać nadgodziny?
  7. Jakie obowiązki pracodawcy ulegają ograniczeniu w zadaniowym czasie pracy?
  8. Praca w niedziele, święta i w porze nocnej pracownika w zadaniowym czasie pracy
  9. Zadaniowy czas pracy – podsumowanie

Jednym z dostępnych w k.p. rozwiązań w zakresie sposobu organizacji obowiązków w firmie jest system zadaniowego czasu pracy uregulowany w art. 140: „W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129”.

Pozwala on na większą elastyczność, ponieważ pracodawca nie musi rozplanowywać ani śledzić, dla potrzeb dokumentacyjnych, godzin pracy osób zatrudnionych w takim trybie. Dlatego firmy chętnie sięgają po to rozwiązanie m.in. w przypadku ludzi z branż kreatywnych, osób pracujących w terenie czy pracowników naukowych. Z drugiej strony zastosowanie tego systemu wymaga spełnienia przesłanek zawartych w przytoczonym przepisie, a także uważnego rozplanowania zadań tych, którzy mają być w nim zatrudnieni.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Dyrektywa platformowa czeka na wdrozenie
Kadry i Płace
Paulina Szewioła: Cisza przed burzą
Wdrożenie dyrektywy platformowej - jak się przygotować na nadchodzące zmiany?
Kadry i Płace
Krążące widmo dyrektywy platformowej
Zmiany na rynku pracy: od założeń do praktyki
Kadry i Płace
Zmiany na rynku pracy: od założeń do praktyki
Jawność płac w rekrutacji – czy pracodawca może pytać o oczekiwania finansowe przed ujawnieniem ofer
Kadry i Płace
Jawność płac w rekrutacji – czy pracodawca może pytać o oczekiwania finansowe przed ujawnieniem oferty?
Rozpoczęcie lub zakończenie pracy w trakcie miesiąca
Kadry i Płace
Rozpoczęcie lub zakończenie pracy w trakcie miesiąca
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie