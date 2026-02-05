Paulina Szewioła: Cisza przed burzą

Przypomnę tylko, że mówimy o akcie, który może realnie zmienić sposób funkcjonowania tysięcy podmiotów korzystających z pracy platformowej. Muszę przyznać, że ta cisza trochę mnie zastanawia. Z jednej strony rozumiem, że przedsiębiorcy są obecnie zaangażowani w prace nad innymi zmianami, z drugiej strony dyrektywa platformowa nie jest kolejną drobną korektą przepisów, to regulacja, która wpłynie na sam fundament modelu biznesowego wielu platform, a pośrednio także firm, które z ich usług korzystają. Domniemanie istnienia stosunku pracy, czy rozszerzona ochrona osób wykonujących obowiązki za pośrednictwem platform – wszystko to oznacza istotne przesunięcie ryzyk na pracodawców i zleceniodawców.