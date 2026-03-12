Rzeczpospolita
Zwolnieni z VAT fakturują w KSeF. Fiskus nie chce już rachunków

Skarbówka zmieniła poglądy i twierdzi teraz, że przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie mogą wystawiać rachunków. Przez to wielu z nich nie uniknie KSeF.

Publikacja: 12.03.2026 11:21

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Przemysław Wojtasik

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jest aktualne stanowisko fiskusa dotyczące dokumentowania sprzedaży przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT?
  • W jaki sposób zmieniające się interpretacje przepisów wpływają na obowiązki tych przedsiębiorców w kontekście Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?
  • W jakich sytuacjach przedsiębiorca zwolniony z VAT jest zobligowany do wystawiania faktur w KSeF dla klientów biznesowych?
  • Co stanowiło podstawę do zmiany wcześniejszych, korzystnych dla podatników interpretacji fiskusa w kwestii stosowania rachunków?
  • Jakie terminy wprowadzania faktur do KSeF obowiązują dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT, w zależności od wartości ich sprzedaży?
Pozostało jeszcze 84% artykułu

Pod koniec października 2025 r. fiskus przyznał w interpretacji, że podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT może wystawiać rachunki, które nie są wysyłane do KSeF. Na początku marca zmienił jednak interpretację i stwierdził, że rachunki nie mogą zastępować faktur. A faktury, przynajmniej te wystawiane dla przedsiębiorców, muszą trafiać do KSeF.

Tego, że urzędnicy skorygują korzystną dla podatników interpretację, można się było spodziewać, ponieważ wolta poglądów fiskusa nastąpiła już pod koniec stycznia. Opisywaliśmy ją w „Rzeczpospolitej” z 17 lutego w artykule „Rachunki zamiast faktur? Fiskus już się nie zgadza. Przez KSeF”. Wskazywaliśmy, że przez wiele lat skarbówce nie przeszkadzało dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT rachunkami. Podkreślaliśmy też, że nie wprowadzono żadnego przepisu wyłączającego ich stosowanie. Wypowiadający się w artykule eksperci sugerowali, że fiskus zmienił poglądy, ponieważ zorientował się, iż podatnicy wystawiający rachunki zamiast faktur mogą uniknąć KSeF. I postanowił temu zapobiec.

