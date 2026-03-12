Pod koniec października 2025 r. fiskus przyznał w interpretacji, że podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT może wystawiać rachunki, które nie są wysyłane do KSeF. Na początku marca zmienił jednak interpretację i stwierdził, że rachunki nie mogą zastępować faktur. A faktury, przynajmniej te wystawiane dla przedsiębiorców, muszą trafiać do KSeF.

Tego, że urzędnicy skorygują korzystną dla podatników interpretację, można się było spodziewać, ponieważ wolta poglądów fiskusa nastąpiła już pod koniec stycznia. Opisywaliśmy ją w „Rzeczpospolitej” z 17 lutego w artykule „Rachunki zamiast faktur? Fiskus już się nie zgadza. Przez KSeF”. Wskazywaliśmy, że przez wiele lat skarbówce nie przeszkadzało dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT rachunkami. Podkreślaliśmy też, że nie wprowadzono żadnego przepisu wyłączającego ich stosowanie. Wypowiadający się w artykule eksperci sugerowali, że fiskus zmienił poglądy, ponieważ zorientował się, iż podatnicy wystawiający rachunki zamiast faktur mogą uniknąć KSeF. I postanowił temu zapobiec.