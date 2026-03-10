Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Bezpłatne szkolenia bez podatku. Fiskus potwierdza

Pracodawca nie uzyskuje przychodu z tego powodu, że jego pracownicy korzystają z darmowych webinarów.

Publikacja: 10.03.2026 05:40

Pracodawca nie uzyskuje przychodu z tego powodu, że jego pracownicy korzystają z darmowych webinarów

Pracodawca nie uzyskuje przychodu z tego powodu, że jego pracownicy korzystają z darmowych webinarów.

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Uczestnictwo pracowników w bezpłatnych szkoleniach poprawia ich efektywność. Nie prowadzi to jednak do powstania po stronie pracodawcy przychodu z nieodpłatnych świadczeń, gdyż to nie on z nich korzysta. Takie są wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2026 r. (0114-KDIP2-2.4010.621. 2025.3.AS).

Wystąpiła o nią spółka akcyjna zajmująca się produkcją, usługami i handlem. Zatrudnia wielu pracowników i zależy jej, aby podnosili swoje kwalifikacje. Dlatego umożliwia im korzystanie z różnego rodzaju szkoleń. Część z nich jest darmowa. Bezpłatne kursy są wyszukiwane na ogólnodostępnych stronach internetowych, także rządowych. Najczęściej odbywają się online, rzadziej zdarza się, że stacjonarnie.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Co trzeba uwzględnić przy rozliczeniu rocznym CIT
CIT - Rozliczenia
Julita Karaś-Gasparska: Wielkie liczenie (nie zawsze) zysków
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Materiał Promocyjny
Nowoczesne finanse, decyzje finansowe w świecie algorytmów – jak zachować kontrolę
Podwyższenie kapitału zakładowego nie tworzy przychodu w CIT
CIT - Rozliczenia
Podwyższenie kapitału zakładowego nie tworzy przychodu w CIT
CIT. Na co zwrócić uwagę przy zamknięciu roku
CIT - Rozliczenia
CIT. Na co zwrócić uwagę przy zamknięciu roku
Co fiskus kontroluje przy korzystaniu z ulg proinnowacyjnych?
CIT - Rozliczenia
Fiskus kontroluje korzystanie z ulg proinnowacyjnych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama