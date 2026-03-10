Bezpłatne szkolenia bez podatku. Fiskus potwierdza

Uczestnictwo pracowników w bezpłatnych szkoleniach poprawia ich efektywność. Nie prowadzi to jednak do powstania po stronie pracodawcy przychodu z nieodpłatnych świadczeń, gdyż to nie on z nich korzysta. Takie są wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lutego 2026 r. (0114-KDIP2-2.4010.621. 2025.3.AS).

Wystąpiła o nią spółka akcyjna zajmująca się produkcją, usługami i handlem. Zatrudnia wielu pracowników i zależy jej, aby podnosili swoje kwalifikacje. Dlatego umożliwia im korzystanie z różnego rodzaju szkoleń. Część z nich jest darmowa. Bezpłatne kursy są wyszukiwane na ogólnodostępnych stronach internetowych, także rządowych. Najczęściej odbywają się online, rzadziej zdarza się, że stacjonarnie.