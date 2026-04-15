„Myślisz, że KSeF Cię nie dotyczy? Przy najmie mieszkania się zdziwisz”, „Wynajmujesz mieszkanie prywatnie? Fiskus zafundował Ci nowe obowiązki”, „Obowiązkowy KSeF w przypadku najmu prywatnego” – takie alarmujące tytuły znajdziemy w internecie. Uspokajamy – pogłoski o nowych obowiązkach dla wynajmujących są mocno przesadzone. Zwykły wynajem mieszkania (czyli między osobami fizycznymi) nie musi być fakturowany w KSeF. Ani od 1 kwietnia 2026 r., ani od 1 stycznia 2027 r.

– Jeśli Kowalski wynajmuje mieszkanie Nowakowi, to nie musi wystawiać mu faktury. Nawet jeśli Nowak tego zażąda. A jeśli wystawi, to nie musi wprowadzać jej do KSeF. Bez względu na kwotę, jaką bierze za wynajem – tłumaczy Krajowa Informacja Skarbowa.