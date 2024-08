Kamil Niewiatowski: Start – upom obecnie trudniej jest pozyskiwać pieniądze

Czy rynek start – upów w Polsce złapał zadyszkę? Czy dostęp do kapitału jest dzisiaj największym wyzwaniem dla firm, które stawiają pierwsze kroki na rynku? – Jest to jedno z główny wyzwań – przyznaje Kamil Niewiatowski z Raiffeisen Digital Bank. – Start – upy borykają się z dwoma problemami. Po pierwszej jest to finansowanie na zbudowanie produktu i usługi, a po drugie jest to odpowiednie dopasowanie do potrzeb klientów – podkreśla Niewiatowski.