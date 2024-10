Na rynku pracy nie jest różowo

- Bezrobocie pozostaje niskie i niewiele wskazuje na to, żeby to się zmieniło. Nie oznacza to jednak, że nie mamy na rynku pracy poważnego problemu strukturalnego. To demografia – mówi Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku, gość programu Marcina Piaseckiego.

– Będziemy mieli coraz bardziej dotkliwie odczuwalny brak rąk do pracy, a na horyzoncie nie widać żadnej polityki, na przykład imigracyjnej, która mogłaby to zmienić.