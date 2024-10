Globalizacja to teraz zły sposób na współpracę

- Unia dochodzi teraz do momentu, kiedy uznaje, że globalizacja, wolne rynki, jednak nie są najlepszym rozwiązaniem na współpracę z Chinami. Czyli tak jak Chińczycy ograniczają dostęp dla biznesu europejskiego w Chinach, Europa powinna ograniczyć ten dostęp dla Chin - mówi prof. Marcin Jacoby z Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, gość programu Marcina Piaseckiego.

- I wydaje mi się, że to jest dobre do momentu, kiedy nie sparaliżuje współpracy gospodarczej. Dlaczego my mamy być całkowicie otwarci na pieniądze i towary chińskie, kiedy Chińczycy otwarci nie są?