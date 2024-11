Opala: Chińczycy mogą zdominować rynek samochodów elektrycznych w Europie

- Statystyki mówią, że elektromobilność, która miała dodać gazu europejskiemu „automotiv” tego gazu nie dodała. W I półroczu widzimy spadek udziału samochodów elektrycznych w ogóle liczby sprzedanych samochodów licząc rok do roku – mówi Jacek Opala, prezes Exact x Forestall. Zwraca on jednocześnie uwagę na zmieniający się układ sił na tym rynku. - Obecnie to Chińczycy są na najlepszej drodze do tego, aby zdominować rynek samochodów elektrycznych w Europie. Jest to informacja, która przeraża europejskich producentów, którzy wydają się być zapóźnieni jeśli chodzi o ten wyścig. Co gorsze, nie ma jednej odpowiedzi dlaczego tak się dzieje – dodaje.