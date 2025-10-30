USA-Chiny: to tylko chwilowe zawieszenie broni

- Biały Dom jasno określił cel swojej polityki i swojego głównego rywala na świecie. Są nim Chiny – mówi Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku, gość programu Marcina Piaseckiego.

Jego zdaniem, mimo obecnego porozumienia z Pekinem, administracja Donalda Trumpa będzie dalej prowadzić wojnę handlową. – Teraz mamy tylko pauzę, moment pauzą momentem, w którym amerykańska gospodarka będzie miała szansę na jeszcze większe odbicie. Okazało się zresztą, że gospodarka USA bardzo dobrze radzi sobie z tym brakiem stabilności na świecie, który dodatkowo wzmocnił Trump. To pozwoli się przygotować Ameryce do kolejnej odsłony konfliktu, czyli kolejnej wojny celna czy wojny handlowej - dodaje.