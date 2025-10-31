Czy sztuczna inteligencja może być bańką?

Kiedy patrzymy na dzisiejszy entuzjazm związany z AI, to trudno sobie nie przypomnieć tzw. bańki dotcomów z pierwszej dekady XXI stulecia. Wtedy karierę robiły firmy z .com w nazwie, teraz AI – mówi Julia Krysztofiak-Szopa, ekspertka ds. strategii AI, gość programu Marcina Piaseckiego.

Zdaniem ekspertki mamy tak naprawdę trzy kategorie firm, które na AI będą w stanie rzeczywiście robić biznes. – Po pierwsze to są firmy, trochę wydmuszki, które podłączają się do jakiegoś modelu językowego i tworzą rozwiązania, które dzięki sztucznej inteligencji pozwalają analizować na przykład zawartość lodówki. Drugą kategorią firm są te, które rozwijają model sztucznej inteligencji. Dla nich sztuczna inteligencja jest kluczowym produktem, sprawiającym, że mogą dostarczać zupełnie nową wartość na rynku. I trzecia kategoria firm, to takie, które dzięki sztucznej inteligencji są w stanie zrobić więcej, są bardziej efektywne – zauważa Julia Krysztofiak-Szopa.