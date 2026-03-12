Czym się różni unijny program SAFE od projektu prezydenckiego? Z czego będzie finansowany SAFE unijny, a z czego program prezydenta i NBP, który z tych programów będzie miał silniejsze działanie profinflacyjne, czy NBP może przekazać pieniądze na konkretne zadania budżetu i wreszcie – nawet jeśli NBP wykreuje te pieniądze, to kiedy one będą dostępne do zakupu broni? W "Magazynie o Biznesie" ekonomista Janusz Jankowiak odpowiada na podstawowe pytania porównujące oba programy – unijny program SAFE i zaprezentowany właśnie projekt prezydenta Nawrockiego i NBP.

Reklama Reklama

Na pytanie, kiedy możemy liczyć na pieniądze z sejfu unijnego, a na kiedy moglibyśmy zobaczyć pieniądze z pomysłu pana prezydenta i Narodowego Banku Polskiego, Jankowiak przyznaje, że to jedna z najważniejszych kwestii.

Jeżeli ten program miałby być finansowany z zysku NBP w 2026 r., to wtedy te pieniądze mogły być dostępne w połowie 2027 r. Biorąc pod uwagę to, że pierwsze transze unijnego programu SAFE mogą być dostępne już w marcu, w tym miesiącu, no to nie ma o czym mówić. Nasz czas bardzo pogania, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych środków i działa zdecydowanie na niekorzyść tej propozycji magicznego wytworzenia zysku z Narodowego Banku Polskiego – tłumaczył Janusz Jankowiak, główny ekonomista PRB.