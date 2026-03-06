Jak zareagują big techy na przepisy ograniczające dostęp nieletnich do platform społecznościowych? – Jeżeli chodzi o ochronę dzieci, małoletnich, w internecie, to obecnie mam wrażenie, że narracja już nie jest o tym „czy”, tylko jak chronić te dzieci – mówi Teresa Wierzbowska, wiceprezeska Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, gość programu Marcina Piaseckiego. – Big techy też mają tego świadomość, dowodem tego może być chociażby reakcja TikToka, który sam zapowiedział, że będzie tego typu mechanizm wewnętrznie wypracowywać. Nie na podstawie zewnętrznych systemów weryfikacji wieku, jak to jest planowane w Europie, lecz na podstawie zachowań użytkowników, czyli danych behawioralnych. Ustawiając próg dostępu na poziomie 13 lat, a nie 16, jak to jest w Australii. Ale tak czy inaczej widać, że jest to raczej dyskusja o tym, w jaki sposób to zrobimy, w jaki sposób to uporządkujemy, a nie czy w ogóle działać. Myślę, że w przypadku innych big techów ta reakcja będzie podobna – dodaje gość Marcina Piaseckiego.