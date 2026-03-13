Zapytany o faktyczne przyczyny ataku na Iran, Faliński wskazuje na wydarzenia w Wenezueli na początku roku, które w jego ocenie były preludium do ataku na Iran. Ważną rolę grał też "czynnik izraelski" i program nuklearny Iranu, choć tutaj informacje płynące ze światowych mediów są różne. – jest ciekawa historia, bo nie wiemy, kto ma wpływ na informacje, które docierają do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy na ile informacje Centralnej Agencji Wywiadowczej, czy NSA, która prowadzi nasłuch ze stacji chociażby w Turcji, dochodzą do niego. A te informacje mimo wszystko są kluczowe. A na ile prezydent Stanów Zjednoczonych słuchał swoich instytucji wywiadowczych, czy służb specjalnych, a na ile doradców, którzy niekoniecznie zawsze mają doświadczenie, nie tylko w dyplomacji, ale w ogóle w obracaniu się w tym trudnym regionie – mówi Faliński, który jednak przyznaje, że nie wykluczyłby ryzyka dochodzenia Iranu do możliwości posiadania broni nuklearnej, ponieważ to jest "być albo nie być największego sojusznika Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, czyli Izraela".

Przypomniał przy tym, że podejrzenie istnienia broni masowego rażenia było także jednym z argumentów, które zdecydowały o wejściu Stanów Zjednoczonych do Iraku. Tam broni nie znaleziono– To jest jednak trochę inna sytuacja, Iran jest bardzo zaawansowany technologicznie i współpracuje nie tylko z Rosją, ale też z Koreą Północną. Dlatego tutaj ani Stany Zjednoczone, ani Izrael naprawdę nie mogą sobie pozwolić na najmniejszy błąd – tłumaczy b. oficer Agencji Wywiadu.

Jakie interesy ma Polska w Iranie i szerzej, na Bliskim Wschodzie? Jeszcze niedawno Polska była tam mocno obecna gospodarczo. – Jesteśmy częścią globalnej gospodarki. Wszelkie zawahania, wszelkie zakłócenia funkcjonowania jej nas też dotyczą. Na razie posunięcia naszego rządu są dosyć wyważone i bardzo dobrze, pochopne decyzje nie są dobre w takiej sytuacji, a tutaj akurat panujemy nad sytuacją. Nasze interesy tam to oczywiście surowce, także pośrednio, jako część gospodarki globalnej. Niestety na Bliskim Wschodzie odeszliśmy od regionu, który był dla nas bardzo istotny w latach 70. czy jeszcze w 90. Polska była istotnym graczem na Bliskim Wschodzie, nasza obecność gospodarcza i polityczna była tam naprawdę znacząca – mówi Faliński i przypomina, że to do Polaków Amerykanie zwrócili się o pomoc w wywiezieniu ich oficerów wywiadu z Iraku (operacja Samum – red.), bo to my mieliśmy możliwości operacyjne na miejscu.

– Teraz niestety trudne jest odbudowywanie tych więzi. Jesteśmy obecni zwłaszcza w Arabii Saudyjskiej i to idzie do przodu. Ale w Iranie, choć już kilkanaście lat temu były próby zbudowania naszej gospodarki w Iranie, to niestety sankcje to uniemożliwiają – mówił Faliński i przypomniał, że jeszcze przed dekadą Iran był wiodącym krajem na międzynarodowych targach turystycznych w Warszawie, irańscy operatorzy mieli ciekawą ofertę. – Gdyby ten kraj był oazą spokoju, najprawdopodobniej byłby najbardziej atrakcyjnym krajem dla naszych turystów. Bo to nie tylko ciepła Zatoka Perska, piękne góry, wyciągi narciarskie w górach Elbrus, ale również olbrzymia kultura, zabytki i te relacje polsko-irańskie sięgające XVII wieku. To jest kraj, który na pewno by Polaków fascynował turystycznie – przyznał Faliński.