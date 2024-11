Zarządzanie ryzykiem ze strony zewnętrznych dostawców usług ICT

Od szeregu lat obserwujemy wzrost wykorzystania przez podmioty finansowe różnego rodzaju usług cyfrowych, które są świadczone przez tzw. zewnętrznych dostawców usług informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Jest to w znacznym stopniu związane z chęcią instytucji finansowych dostosowania się do oczekiwań klientów, którzy przywykli do korzystania z dobrodziejstw technologii cyfrowych, czy to korzystając z bankowości internetowej, płatności mobilnych, czy różnego rodzaju platform inwestycyjnych. Jednocześnie technologie cyfrowe pozwalają podmiotom finansowym na uproszczenia procesów realizowanych w danej organizacji oraz redukcję kosztów jej działalności. Z tego względu podmioty finansowe powszechnie korzystają z usług cyfrowych, które m.in. wspierają obszary rozliczeń, back-office, płatności, scoringu, obsługi wierzytelności itp.