Brak zarządu w spółce z o.o. – ryzyko czy przejściowy problem?

Zgodnie z przepisami spółka z o.o. nie może zostać zarejestrowana bez zarządu jako organu, a jego likwidacja nie jest dopuszczalna. Niemniej w pewnych okolicznościach może dojść do sytuacji, w której spółka funkcjonuje mimo braku członków zarządu. Taki stan nie jest pożądany z punktu widzenia prawa, bezpieczeństwa obrotu gospodarczego ani interesu samej spółki, gdyż może prowadzić do poważnych problemów praktycznych. Zdarza się jednak, że spółki muszą zmierzyć się z taką sytuacją. Ważne, aby braki w składzie zarządu miały charakter przejściowy i nie trwały zbyt długo. Istnieją pewne mechanizmy prawne i organizacyjne, które umożliwiają funkcjonowanie spółki w przypadku braku zarządu do momentu rozwiązania problemu.