Ulga B+R jako pomoc publiczna? Nowy front ryzyka dla firm

20 sierpnia 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z sprawy o sygn. akt II FSK 595/24 jednoznacznie stwierdził, że ulga na prace badawczo-rozwojowe stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzU 2004.90.864/2).

Co istotne, to przełomowe stanowisko pojawiło się w orzeczeniu, które zapadło na tle sporu dotyczącego interpretacji pojęć „twórczości” oraz „innowacyjności” w prowadzonych przez podatnika pracach badawczo-rozwojowych. Innymi słowy, sąd przedstawił tę opinię nie w kontekście rozstrzygania kwestii, czy analizowana ulga jest pomocą publiczną, lecz raczej mimochodem. Można odnieść wrażenie, że Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu umknęła waga tak sformułowanego stanowiska. Gdyby bowiem faktycznie uznać ulgę B+R za pomoc publiczną, należałoby jeszcze ocenić, czy mieści się ona w kategoriach pomocy zgodnej z rynkiem wewnętrznym (na gruncie m.in. rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.). Jeśli nie, to powstaje pytanie, czy jej udzielenie wymagało notyfikacji na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z 13 lipca 2015 r. W kolejnych krokach trzeba by ustalić, czy brak notyfikacji oznacza, że ulga jest niedozwoloną pomocą publiczną, a podatnicy korzystający z niej mają obowiązek uiszczenia zaległego podatku wraz z odsetkami.