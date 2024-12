Czy w social mediach można wszystko?

Przyzwyczailiśmy się traktować konta na social mediach jako naszą przestrzeń, która stanowi co prawda wyłom w prywatności, „uchylenie drzwi”, ale jednak wciąż pozostaje w sferze intymności. Z tego też wynika powszechne przeświadczenie, że jest to trochę przestrzeń eksterytorialna, gdzie przepisy prawa nie obowiązują. Takie podejście jest szczególnie szkodliwe w przypadku osób znanych i influencerów, których profile śledzą tysiące osób. Trend „bezkarności” social mediowej powoli przechodzi do przeszłości i polski wymiar sprawiedliwości nie ma zamiaru już przymykać oczu na to, co znajdziemy na portalach społecznościowych.