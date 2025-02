Biznes po kataklizmie: co może zrobić przedsiębiorca?

Powódź to jeden z wielu przykładów klęsk żywiołowych, które mogą utrudnić, a nawet wręcz uniemożliwić normalne prowadzenie działalności gospodarczej. Co wtedy może zrobić przedsiębiorca? Odpowiedź na to pytanie nigdy nie jest łatwa i zawsze zależy od szeregu czynników, w tym także od bieżących interwencji ustawodawcy. Jedno jest pewne: warto podjąć próbę dojścia do kompromisu z kontrahentami oraz pracownikami.