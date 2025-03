Większe uprawnienia sądu w restrukturyzacji: wsparcie czy ingerencja?

Restrukturyzacja powinna przebiegać sprawnie, ponieważ w biznesie czas zawsze odgrywa kluczową rolę, a przy oddłużeniu jego znaczenie dodatkowo wzrasta. Każdy pomysł usprawniający restrukturyzację należy zatem przyjąć z życzliwością, nie zapominając, że o powodzeniu tej procedury decydują wszyscy uczestnicy: dłużnik, wierzyciele, organy pozasądowe i sąd. Kluczowe znaczenie ma tu przyjęcie oraz zatwierdzenie układu – dokumentu przesądzającego o efekcie całego postępowania. To właśnie na tę kwestię trzeba zwrócić szczególną uwagę w kontekście planowanych zmian prawa. Nowelizacja przewiduje bowiem, że sąd zyska możliwość ingerowania w treść porozumienia między dłużnikiem a wierzycielami. Co to dokładnie oznacza?