Fundacja rodzinna pod lupą fiskusa - kiedy optymalizacja staje się obejściem prawa

Fundacja rodzinna, choć stosunkowo nowa w polskim systemie prawnym, cieszy się znaczącymi przywilejami podatkowymi. Zwolniona jest z podatku CIT w zakresie dozwolonej działalności gospodarczej (patrz art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych), a opodatkowanie dystrybucji środków do beneficjentów będących bliskimi fundatora wynosi jedynie 15%. To czyni ją znacznie korzystniejszą podatkowo niż standardowe podmioty gospodarcze. A to z kolei daje pole do nadużyć.

Co znamienne w ostatnim czasie Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał kilka decyzji odmownych w sprawie opinii zabezpieczających, co potwierdza, że organy podatkowe uważnie monitorują wykorzystanie fundacji rodzinnych.