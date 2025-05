ORD-U – archaiczny i uciążliwy obowiązek

Czy to prawda, że zwolnienie z obowiązku składania ORD-U nie obejmuje wszystkich podmiotów składających TPR-C? Jak w końcu działać, by było bezpiecznie – składać TPR-C czy ORD-UI? A może jedno i drugie?

Obowiązek składania tzw. informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) istnieje w polskim porządku prawnym od ponad dwóch dekad, a więc znacznie dłużej niż obowiązek składania informacji o transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi (TPR-C). Po wprowadzeniu konieczności składania formularza TPR-C okazało się, że daje on władzom skarbowym informacje o zbliżonym zakresie co ORD-U, tylko znacznie bardziej szczegółowe. Wydawałoby się zatem, że rozsądnym byłoby zlikwidowanie konieczności składania ORD-U. Tak się też stało, ale… niestety nie do końca i nie dla wszystkich.