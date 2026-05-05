Drzewa, w tym w szczególności drzewa pomnikowe oraz aleje przydrożne, stanowią istotny element środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu kulturowego. Ich znaczenie wykracza poza funkcję biologiczną. Wpływają bowiem m.in. na mikroklimat, retencję wód, bioróżnorodność, a nade wszystko pełnią funkcje społeczne i estetyczne. Jednocześnie ich obecność wiąże się z określonym reżimem prawnym oraz potencjalną odpowiedzialnością za szkody.

Status prawny

Drzewa mogą zostać objęte szczególną ochroną jako pomniki przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Status ten nadawany jest uchwałą rady gminy i wiąże się z wprowadzeniem licznych zakazów, w tym zakazu niszczenia, uszkadzania czy przekształcania obiektu. Zgodnie z art. 45 ustawy o ochronie przyrody możliwe jest także wprowadzenie zakazów ingerencji w stosunki wodne, gleby czy użytkowanie terenu.

Ochrona ta ma jednak charakter selektywny, bowiem tylko część drzew o szczególnych walorach uzyskuje formalny status pomnika przyrody. W konsekwencji drzewa o podobnych cechach mogą podlegać różnemu traktowaniu w zależności od decyzji organów właściwej gminy. W odniesieniu do alei przydrożnych szczególne znaczenie mają przepisy wymagające uzgodnienia wycinki z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, co wzmacnia ich ochronę ze względu na walory krajobrazowe i ekologiczne.

Zasadą wynikającą z ustawy o ochronie przyrody jest konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub dokonania stosownego zgłoszenia. Wyjątki od tej zasady określa art. 83f ustawy. Organ administracji, rozpatrując wniosek, powinien wyważyć interes społeczny (ochrona przyrody) oraz interes indywidualny wnioskodawcy.

Istotnym instrumentem ochrony są administracyjne kary pieniężne za nielegalne usunięcie lub zniszczenie drzew. Odpowiedzialność ta ma charakter zobiektywizowany, gdyż jej przypisanie nie zależy od winy, lecz od samego faktu naruszenia przepisów i związku przyczynowego między działaniem a skutkiem. Oznacza to, że nawet działanie niezamierzone lub wynikające z błędu nie zwalnia z odpowiedzialności administracyjnej. Kary te mają zaś charakter związany, co oznacza, że organ ma obowiązek ich nałożenia, a ich wysokość jest ustalana według ustawowych reguł, najczęściej jako wielokrotność opłaty za usunięcie drzewa.

Nie tylko usunięcie drzew

Ochrona prawna obejmuje nie tylko zakaz wycinki, ale również zasady wykonywania prac w obrębie korony drzewa. Usunięcie ponad 30 proc. korony stanowi uszkodzenie drzewa, a przekroczenie 50 proc. to jego zniszczenie, o ile nie zachodzą ustawowe wyjątki (np. usuwanie gałęzi obumarłych). Podmiot wykonujący takie prace ponosi odpowiedzialność administracyjną, a dodatkowo zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji uzasadniającej zakres ingerencji. W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność może obciążać nie tylko właściciela nieruchomości, lecz także wykonawcę prac, jeżeli działał on bez zgody lub przekroczył zakres zlecenia.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody administracyjna kara pieniężna jest nakładana m.in. za usunięcie drzewa bez zezwolenia, bez zgody posiadacza nieruchomości lub za jego zniszczenie. Kara ta wynosi co do zasady dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa. Jak wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych, odpowiedzialność ta nie jest uzależniona od winy sprawcy. Wystarczy ustalenie, że dany podmiot doprowadził do usunięcia lub zniszczenia drzewa. Tym samym takie okoliczności, jak brak zamiaru, pomyłka czy dobrowolne naprawienie szkody, nie mają znaczenia dla samego faktu nałożenia kary.

Odpowiedzialność cywilna

Obok odpowiedzialności administracyjnej istotne znaczenie ma odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez drzewa. Dotyczy ona przede wszystkim sytuacji, w których drzewo lub jego część (np. konar) powoduje uszkodzenie mienia lub ciała. Można wyróżnić kilka rodzajów tej odpowiedzialności, ze względu na jej źródła.

Właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek dbania o stan drzew. Jeżeli drzewo stanowi zagrożenie, powinien on podjąć działania zapobiegawcze – np. przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne lub dokonać wycinki. Zaniechanie tych obowiązków może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadzie winy (art. 415 k.c.). Dotyczy to zarówno podmiotów prywatnych, jak i publicznych. W przypadku gminy obowiązek ten wynika m.in. z przepisów nakładających konieczność utrzymania terenów zieleni w należytym stanie. Brak regularnych kontroli lub ignorowanie oznak choroby drzewa może zostać uznane za zawinione zaniechanie.

Odpowiedzialność nie powstaje w przypadku działania siły wyższej, np. wyjątkowo silnych zjawisk atmosferycznych, których nie można było przewidzieć. Podobnie wykazanie dochowania należytej staranności, np. regularnych przeglądów i braku widocznych oznak zagrożenia, może wyłączyć odpowiedzialność.

Odpowiedzialność związana z drzewami nie ogranicza się do szkód nagłych. Może ona wynikać także z tzw. immisji, czyli oddziaływania na nieruchomości sąsiednie, np. poprzez zacienienie czy opadanie liści. Podstawę roszczeń stanowi wówczas art. 144 k.c. Możliwe są także roszczenia o zapobieżenie szkodzie (art. 439 k.c.), a także uprawnienia wynikające z prawa sąsiedzkiego, np. usuwanie gałęzi przechodzących na sąsiednią nieruchomość.

Ochrona przyrody

Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że system prawny stara się zachować równowagę między ochroną drzew a bezpieczeństwem ludzi i mienia. Z jednej strony ogranicza swobodę wycinki poprzez system zezwoleń i kar, z drugiej zaś nakłada obowiązki zapobiegające powstawaniu szkód. Nadmierna liberalizacja przepisów prowadzi do degradacji środowiska, natomiast nadmierne restrykcje mogą utrudniać usuwanie realnych zagrożeń. Kluczowe znaczenie ma więc prawidłowe wyważenie interesów – zarówno przez organy administracji, jak i przez właścicieli nieruchomości.

Istotnym zagadnieniem pozostaje również odpowiedzialność organów administracji publicznej w kontekście decyzji dotyczących usuwania drzew. Organy te działają w ramach władztwa publicznego i są zobowiązane do realizacji zasady praworządności oraz ochrony przyrody, co wynika zarówno z ustawy o ochronie przyrody, jak i z ogólnych zasad postępowania administracyjnego.

W praktyce oznacza to konieczność każdorazowego wyważenia interesu publicznego oraz interesu jednostki. Organ może odmówić wydania zezwolenia na usunięcie drzewa albo wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia, kierując się potrzebą ochrony środowiska. Tego rodzaju decyzje, choć mogą być postrzegane jako ograniczające prawo własności, co do zasady mieszczą się w granicach dopuszczalnej ingerencji państwa.

Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego może powstać wyłącznie w przypadku wydania decyzji niezgodnej z prawem. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego konieczne jest uprzednie stwierdzenie takiej niezgodności w odpowiednim postępowaniu. Co istotne, sama niekorzystna dla właściciela decyzja (np. odmowa wycinki) nie jest wystarczająca do przypisania odpowiedzialności, gdyż musi ona być wadliwa w sensie prawnym. Dodatkowo, nawet w przypadku stwierdzenia odpowiedzialności organu, kluczowe znaczenie ma wykazanie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy decyzją a powstałą szkodą. W wielu przypadkach związek ten może być trudny do udowodnienia, zwłaszcza gdy szkoda wynika z późniejszych zdarzeń, takich jak brak odpowiedniej pielęgnacji drzewa przez właściciela.

Aleje przydrożne stanowią szczególną kategorię zadrzewień, których znaczenie wykracza poza funkcję przyrodniczą. Pełnią one rolę ochronną (np. przed wiatrem czy hałasem), krajobrazową oraz historyczną. Jednocześnie jednak to właśnie drzewa przydrożne najczęściej stają się źródłem potencjalnych zagrożeń dla użytkowników dróg. W tym kontekście szczególna odpowiedzialność spoczywa na zarządcach dróg, którzy są zobowiązani do utrzymywania pasa drogowego w stanie zapewniającym bezpieczeństwo. Obejmuje to także kontrolę stanu drzew oraz podejmowanie działań zapobiegawczych. Zaniedbanie tych obowiązków może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą, nawet jeśli drzewo rośnie na nieruchomości należącej do innego podmiotu.

Jednocześnie usuwanie drzew przydrożnych podlega dodatkowemu reżimowi prawnemu, co może prowadzić do napięcia pomiędzy koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa a obowiązkiem ochrony przyrody. W praktyce oznacza to, że decyzje w tym zakresie wymagają szczególnej staranności oraz oparcia na specjalistycznych opiniach, np. dendrologicznych.

Konieczny monitoring

Drzewa pomnikowe i aleje przydrożne podlegają szczególnej ochronie prawnej, jednak ich obecność wiąże się także z określonymi obowiązkami. Odpowiedzialność za szkody może mieć charakter administracyjny lub cywilny i zależy od konkretnych okoliczności.

Podstawowe znaczenie ma ustalenie, czy doszło do naruszenia obowiązków prawnych lub zaniechania należytej staranności. W praktyce oznacza to konieczność stałego monitorowania stanu drzew oraz podejmowania adekwatnych działań, tak by pogodzić ochronę przyrody z bezpieczeństwem użytkowników przestrzeni.

autor: dr Jakub Pokoj, radca prawny, AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych i Adwokatów Malik, Pokoj i Partnerzy sp.p.