Jak resort finansów ulży powodzianom

Ministerstwo Finansów przedstawiło dwa projekty rozporządzeń z przepisami, które mają pomóc poszkodowanym przez powódź. Pierwsze wprowadza zerową stawkę VAT na darowizny materiałów budowlanych przekazane posiadaczom nieruchomości, które ucierpiały w czasie tegorocznej powodzi. Zerowa stawka ma być stosowana do 31 marca 2025 r.

Drugi projekt przedłuża terminy zapłatę podatków: zaliczki na PIT od sierpnia do grudnia br. będzie można zapłacić do 30 kwietnia, podobnie jak ryczałtu ewidencjonowanego. Zapłata VAT za miesiące od września do grudnia br. będzie mogła nastąpić do 25 stycznia 2025 r., a do 25 listopada br. przedłużono terminy składania deklaracji tego podatku za okresy od 1 września do 31 października br.

Uaktywnione zostały też ulgi podatkowe przewidziane w ustawie o usuwaniu skutków powodzi i dotyczące osób poszkodowanych. Zwolnione są m.in. dochody (przychody) poszkodowanego otrzymane na usuwanie skutków powodzi z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Również zasiłki otrzymywane przez powodzian są wolne od podatku. Tak samo wypłaty na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników w firmach, których majątek został zniszczony w czasie powodzi, ale mimo to nie zwolniły pracowników. Ułatwienia te stosuje się do 31 grudnia 2025 r.

Umorzenie składek ZUS w zalanych firmach

Przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi mogą liczyć na ulgi w spłacie składek do ZUS np. odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie należności na raty. Mogą też starać się o umorzenie składek, ale tylko na własne ubezpieczenie. Warunki? Muszą wykazać, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie są w stanie opłacać składek.

ZUS uprościł procedury rozpatrywania takich wniosków. M.in. nie będzie konieczności składania dokumentów obrazujących sytuację ekonomiczno-finansową z ostatnich 3 lat – podkreśla rzecznik.

Problem ze zbiegami w ZUS

14,5 tys. kontroli płatników w I półroczu 2024 r. przyniosło ponad 364,6 mln zł wpływów do ZUS. Wśród nieprawidłowości, które spowodowały najwyższe koszty dla systemu, ZUS wskazał na brak naliczania składek od wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy.

Sporo nieprawidłowości wykryto w zakresie obliczania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku, gdy umowy cywilnoprawne są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale wykonywane na rzecz swojego pracodawcy.

Eksperci twierdzą, że wszystko to wina nieoskładkowania każdego tytułu do ubezpieczeń na takich samych zasadach.

Jak rozliczyć podatkowo punkt ładowania e-auta?

Od 1 stycznia 2025 r. wiele firm musi pozakładać punkty ładowania elektrycznego. Obowiązek wynika z nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Z tego obowiązku wyłączeni są mali i średni przedsiębiorcy.

Jak takie punkty rozliczyć podatkowo? Czy to ulepszenie posiadanego środka trwałego (budynku)? Czy też punkt jest samodzielnym, odrębnie amortyzowanym środkiem trwałym?

– Różnica jest duża, bo ulepszając budynek, amortyzacja nakładów może trwać 20, 30, a nawet w skrajnym wypadku prawie 40 lat. Jeśli natomiast uznamy punkt ładowania elektrycznego za samodzielny środek trwały, podstawowy okres amortyzacji wyniesie 10 lat – mówi doradca podatkowy Szymon Chyra. Jego zdaniem więcej argumentów jest za tym drugim wariantem. Punkt nie stanowi bowiem części parkingu czy budynku. Z reguły w każdej chwili można go zdemontować i przenieść w inne miejsce, gdzie będzie tak samo działał.

