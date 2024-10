Niezbędnik przedsiębiorcy: wybór podatku w przelewie * ryczałt dla informatyków * NSA o pełnomocnictwie pocztowym * jak opodatkować budynek z lokalami na wynajem * reforma składki zdrowotnej * zleceniobiorca w delegacji za granicą

Wybór formy opodatkowania – skarbówka zmienia stanowisko

Do niedawna skarbówka upierała się, że musi dostać wyraźne oświadczenie podatnika w sprawie wyboru zasad rozliczeń. Termin na jego złożenie upływa zasadniczo 20 lutego danego roku. Część przedsiębiorców zapominała o tym obowiązku. Miało ich uratować tegoroczne orzeczenie NSA, mówiące o tym, że swoją wolę co do formy rozliczeń można wyrazić przy zapłacie podatku, odpowiednio opisując przelew. Skarbówka nadal jednak wydawała w tej sprawie negatywne interpretacje albo w ogóle nie chciała odpowiadać podatnikom.