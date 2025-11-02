Niezbędnik przedsiębiorcy: wyposażenie domowego biura a podatkowe koszty * czy można sprzedać biuro firmy bez PIT? * proporcja w VAT marża * nadpłacony zasiłek a składki * rusza eZUS * obowiązek załączania wydruków z CEIDG

• Czy wydatki na wyposażenie biura w domu można wrzucić w podatkowe koszty?

• Jak rozliczyć sprzedaż firmowej nieruchomości, jeśli najpierw wycofaliśmy ją z biznesu, który później zamknęliśmy?

• Jak obliczyć proporcję przy procedurze VAT marża w obrocie autami? Wyrok NSA

• Zbyt wysoki zasiłek chorobowy - czy od nadpłaty są składki na ZUS?

• eZUS zastąpi PUE ZUS. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

• Koniec przestarzałego obowiązku. Propozycja rządu ucieszy przedsiębiorców

• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki kadrowe na listopad

