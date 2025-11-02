Reklama
Niezbędnik przedsiębiorcy: wyposażenie domowego biura a podatkowe koszty * czy można sprzedać biuro firmy bez PIT? * proporcja w VAT marża * nadpłacony zasiłek a składki * rusza eZUS * obowiązek załączania wydruków z CEIDG

• Czy wydatki na wyposażenie biura w domu można wrzucić w podatkowe koszty?
• Jak rozliczyć sprzedaż firmowej nieruchomości, jeśli najpierw wycofaliśmy ją z biznesu, który później zamknęliśmy?
• Jak obliczyć proporcję przy procedurze VAT marża w obrocie autami? Wyrok NSA
• Zbyt wysoki zasiłek chorobowy - czy od nadpłaty są składki na ZUS?
• eZUS zastąpi PUE ZUS. Co to oznacza dla przedsiębiorców?
• Koniec przestarzałego obowiązku. Propozycja rządu ucieszy przedsiębiorców
• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki kadrowe na listopad

Publikacja: 02.11.2025 22:33

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Fiskus nie patrzy łaskawie na firmowo-domowe wydatki

Mężczyzna prowadzący od kilku miesięcy jednoosobową działalność gospodarczą w swoim domu (zarabia na uczestnictwie w programach prop tradingowych) chciał rozliczyć w podatkowych kosztach zakupy wyposażenia domowego biura: lampka na biurko, oczyszczacz powietrza, oświetlenie, elementy wygłuszenia drzwi, zasłony. Zakupione rzeczy nie są środkami trwałymi. We wniosku o interpretację przedsiębiorca poinformował, że kupione rzeczy służą zapewnieniu odpowiednich warunków pracy (poprawa akustyki, widoczności, komfortu pracy), ale są też wykorzystywane w celach prywatnych. Np. oczyszczacz powietrza działa średnio 16 godzin dziennie, z czego ok. 8 godzin w czasie wykonywania firmowych czynności. Dlatego mężczyzna chce zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 50 proc. wydatków, opierając się na "realnym czasie użytkowania w godzinach pracy”.

