Niezbędnik przedsiębiorcy: forma opodatkowania a składka zdrowotna * deregulacja: dwie kolejne propozycje * kontrole podatkowe * limit zwolnienia z VAT * pracodawcy o skróceniu czasu pracy w Polsce

• Po reformie składki zdrowotnej część firm może zmienić formę opodatkowania

• Deregulacja w kontrolach. Ma zmotywować podatników

• Inicjatywa „SprawdzaMY” wraca do pomysłu ZUS

• Uproszczenia dla działalności nierejestrowej w Prawie przedsiębiorców

• Jaki limit zwolnienia z VAT w 2026 r.

• Krótsza praca, taka sama płaca. Co na to pracodawcy?

• Ważne terminy na ten tydzień i wskaźniki kadrowe