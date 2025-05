Niezbędnik przedsiębiorcy: dane pełnomocników * roczne rozliczenie składki zdrowotnej * zmiany w relacjach podatnik-skarbówka: łyżka miodu i łyżka dziegciu * jawność wynagrodzeń * zmiany w restrukturyzacji

Kiedy trzeba dopłacić ZUS-owi

Do 20 maja przedsiębiorcy muszą sporządzić roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Zrobią to jeszcze na starych zasadach, wedle których oskładkowaniu podlega przychód ze sprzedaży środków trwałych. Dla ryczałtowców, którzy sprzedali w 2024 r. maszynę, samochód czy nieruchomość, może to oznaczać dopłatę nawet 10 067,18 zł, bo sprzedaż środka trwałego powoduje często przejście do wyższego przedziału przychodów, gdzie trzeba zapłacić więcej do ZUS.