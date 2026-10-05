Rzeczpospolita
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Niezbędnik przedsiębiorcy: e-Doręczenia * unijny pakiet zmian w koordynacji zabezpieczenia społecznego * zwrot składki z ZUS a podatki * korekty, nadpłaty, umorzenia od października * skutki obniżki limitu dla ryczałtu * rekompensata za niezapłacone w terminie faktury * jak zatrudniać lekarzy

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Publikacja: 05.10.2026 00:10

Od 1 października przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG muszą mieć adres do e-Doręczeń

Od 1 października przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG muszą mieć adres do e-Doręczeń

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Wciąż nie masz adresu do e-Doręczeń? Kara ci nie grozi

Wszyscy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinni mieć od 1 października adres do e-Doręczeń. Zbyt wielu chciało dopełnić tego obowiązku w ostatniej chwili, w końcówce września, przez co rządowe serwery zablokowały się na wiele godzin. Internetowe portale straszą, że przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli założyć adresu, narażają się na kary, odsetki albo mechanizm fikcji dostarczenia (pismo dostarczone pod wskazany adres uznaje się za odebrane po upływie np. 14 dni). To jednak nieprawda. Ustawa o doręczeniach elektronicznych nie przewiduje odrębnej kary pieniężnej za samo nieuzyskanie adresu w terminie. Nie należy przedstawiać elektronicznej fikcji doręczenia jako sankcji za niezałożenie adresu – uspokajają prawnicy.    

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