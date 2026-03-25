Już niedługo pracodawcy będą musieli przygotowywać sprawozdania z wynagrodzeń (tzw. sprawozdania z luki płacowej). Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie 7 czerwca 2026 r. Tak wynika z rządowego projektu ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, który jest właśnie konsultowany.

Zmiany są potrzebne, bowiem luka płacowa pozostaje jednym z najbardziej uporczywych przejawów nierówności na rynku pracy. Mimo stopniowej poprawy wskaźników zatrudnienia kobiet oraz ich rosnącej aktywności zawodowej, różnice w wynagrodzeniach między nimi a mężczyznami nadal są zauważalne i mają charakter systemowy.