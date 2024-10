Sztuczna inteligencja wyprze ludzi, nasz zawód może wyginąć – takie obawy pojawiają się wśród księgowych. Ale zdecydowana większość uważa, że nowoczesne technologie nie są ich w stanie we wszystkim zastąpić. W biznesie potrzebni są bowiem doświadczeni fachowcy, a nie tylko maszyny.

Reklama

To jeden z wniosków z raportu fillup k24 poświęconego zawodowi księgowego, jego roli w firmie oraz wyzwaniom, którym musi sprostać.

Nie ma już nudy

Podkreślono w nim, że ten zawód przeszedł ogromną ewolucję.

– Kiedyś był uważany za nudny i powtarzalny. Panował stereotyp księgowego zamkniętego w swoim świecie papierków i cyferek. Teraz o nudzie nie ma mowy. Zawód księgowego jest pełen wyzwań, praca staje się coraz ciekawsza i daje dużą satysfakcję – mówi Beata Boruszkowska, prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. I podkreśla, że to właśnie biura rachunkowe stały się teraz centrami dowodzenia biznesów.

Księgowi są zresztą świadomi swojej roli w przedsiębiorstwach. Zapytani o to, co cenią w codziennej pracy, wskazywali m.in. prestiż zawodu. „Księgowość to najważniejszy dział w firmie”, „To ode mnie i moich decyzji zależy kondycja firmy” – czytamy w odpowiedziach.

– Księgowi doceniają swoją pracę, np. monopol na dostęp do „tajemnej wiedzy” – mówi Stanisław Hońko, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Co to za „tajemna wiedza”? Według badanych najważniejsza kompetencja księgowych to znajomość przepisów podatkowych. Potem jest obsługa programów, sporządzanie sprawozdań, analiza danych.

Z kolei dla przepytywanych przedsiębiorców u księgowych bardzo istotna jest „znajomość lokalnych uwarunkowań w urzędzie skarbowym”.

A co stanowi największe wyzwanie w tym zawodzie? Odpowiedź nie jest zaskoczeniem – zmieniające się przepisy. Wprawdzie tempo zmian w podatkach ostatnio spadło, ale na horyzoncie widać już kolejne sprawdziany dla branży, przede wszystkim Krajowy System e-Faktur.

Sporym wyzwaniem jest też dostosowanie się do nowoczesnych technologii. Choćby ekspansywnej sztucznej inteligencji. Na razie korzysta z niej 13 proc. księgowych. Zdecydowanie popularniejsze jest oprogramowanie finansowe czy platformy do zarządzania dokumentami.

Księgowi nie stronią od nowoczesnych technologii, bo dzięki nim można zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność pracy. Czy nie są one jednak zagrożeniem dla zawodu? „Sztuczna inteligencja będzie zastępować ludzi”, „Zawód może wyginąć” – wśród badanych pojawiły się takie głosy. Jednak zdecydowana większość księgowych (97 proc.) wskazuje obszary, w których algorytmy nie są w stanie zastąpić ludzi. To budowanie relacji z klientem, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, doradztwo czy opracowywanie scenariuszy podatkowych optymalizacji.

AI pomaga fachowcom

– AI może być dużym wsparciem, ale pod warunkiem że rozmawia z nią doświadczony fachowiec. Tylko on potrafi bowiem zadać właściwe pytanie, co jest kluczem do właściwej odpowiedzi – mówi Beata Boruszkowska.

– W możliwość zastąpienia księgowych przez technologię mogą uwierzyć tylko osoby nierozumiejące biznesu. Wpływa ona mocno na nasz zawód, ale go nie zwija, tylko rozwija – podkreśla Stanisław Hońko.