W 2025 r. wzrosną stawki podatków i opłat lokalnych

Górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) oraz opłat lokalnych, obowiązujące w danym roku podatkowym są corocznie zmieniane na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (co wynika z komunikatu Prezesa GUS). Górne granice tych stawek ogłasza minister finansów, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski", zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.