Odbiorca dywidendy nie musi być jej rzeczywistym właścicielem

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 12 września 2024 r. (III SA/Wa 1527/24).

Jedynym udziałowcem spółki jest spółka A z siedzibą w Hiszpanii, która zarządza aktywami oraz wykonuje prawa korporacyjne w stosunku do pozostałych spółek w grupie. Spółka planuje wypłacić dywidendę na rzecz A, przy czym spełnione są warunki zawarte w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Środki otrzymane od spółki przez A przekazane zostaną w dalszej kolejności innej spółce z grupy – spółce holdingowej B. Zdaniem spółki w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz A będzie możliwe zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i tym samym spółka nie będzie zobowiązana do pobrania podatku. Spółka holdingowa B będzie rzeczywistym właścicielem dywidend w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o CIT. W związku z tym przepis art. 22c ustawy o CIT nie zostanie zastosowany, ponieważ rzeczywistym właścicielem dywidendy jest podmiot mający siedzibę na terytorium UE i jest on znany.