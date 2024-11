Budowa domu studenckiego z 8-proc. stawką VAT

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 października 2024 r. (I FSK 802/24).

Istotą sporu była klasyfikacja usługi budowy domu studenckiego na potrzeby określenia stawki VAT. Spółka wnosiła o zastosowanie 8-proc. stawki VAT twierdząc, że budowa domu studenckiego (z częścią usługową) jest związana z obiektami objętymi społecznym programem mieszkaniowym. Dyrektor KIS wydał jednak wiążącą informację stawkową (WIS), w której stwierdził, że budowa domu studenckiego powinna zostać sklasyfikowana do działu 41 PKWiU i opodatkowana stawką VAT 23 proc. Spółka złożyła odwołanie, argumentując, że dom studencki jest budynkiem mieszkalnym stałego zamieszkania, co powinno kwalifikować go do niższej stawki VAT.