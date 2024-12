Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 czerwca 2024 r. (0114-KDIP2-2.4010.194. 2024.1.RK).

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej złożyła polska spółka kapitałowa (Spółka, Wnioskodawca), która w toku prowadzenia działalności zawierała transakcje z podmiotami powiązanymi z grupy. Spółka występuje m.in. w roli pożyczkodawcy w ramach transakcji udzielania finansowania w formie pożyczek.

Spółka w 2024 roku udzieliła na rzecz osoby fizycznej C finansowania w formie pożyczki. W związku z tym spółka powzięła wątpliwość co do istnienia powiązań w zakresie cen transferowych pomiędzy osobą fizyczną C a spółką, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4 w związku z art. 11a ust. 2 ustawy o CIT i w konsekwencji co do stosowania przepisów o cenach transferowych w transakcjach realizowanych przez nią z osobą fizyczną C.

Powiązania pomiędzy podmiotami:

- Udziałowcami spółki i osobami wchodzącymi w skład jej zarządu są osoba fizyczna A i osoba fizyczna B.

- osoba fizyczna A i osoba fizyczna B posiadają również udziały w kapitale spółki X, a także wchodzą w skład rady nadzorczej spółki X – zatem spółka i spółka X są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

- Dodatkowo w skład zarządu spółki X wchodzi m.in. osoba fizyczna C., która nie posiada udziałów w kapitale żadnej z ww. spółek ani nie wchodzi w skład organów zarządzających spółki. Bezpośrednim przełożonym osoby fizycznej C jest osoba fizyczna B pełniąca funkcje przewodniczącej rady nadzorczej w spółce X. Osoba fizyczna B nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą fizyczną C, a także nie występuje pomiędzy nimi pokrewieństwo lub powinowactwo.

Osoba fizyczna C (pożyczkobiorca) nie posiada udziałów w kapitale spółki (pożyczkodawcy) ani nie zasiada w jej zarządzie, tym samym nie posiada też praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających. Dodatkowo osoba fizyczna C nie posiada udziałów lub praw do udziału w zyskach spółki, stratach lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych. Osoba fizyczna C nie jest również pracownikiem spółki ani nie pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z podmiotami powiązanymi ze spółką.

Zdaniem wnioskodawcy pomiędzy spółką (pożyczkodawcą) a osobą fizyczną C (pożyczkobiorcą) nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. W ocenie organu podczas analizy, czy jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na inny podmiot, nie chodzi wyłącznie o uprawnienia o charakterze formalnym (np. udział w zarządzie, radzie nadzorczej spółki lub innego podmiotu), ale również o faktyczny wpływ na kształtowanie decyzji gospodarczych lub kontrolę powiązanego podmiotu. Jak wynika z opisu sprawy, wnioskodawca i spółka X są podmiotami powiązanymi, ponieważ te same podmioty (osoby fizyczne) pełniąc w obu spółkach funkcje zarządczo-kontrolne wywierają na te podmioty znaczący wpływ.

Skoro zatem osoba fizyczna C pełni funkcję członka zarządu w spółce X powiązanej (kapitałowo i osobowo) z wnioskodawcą, to pomimo że osoba fizyczna C nie wywiera bezpośredniego wpływu na spółkę wnioskodawcy (m.in. nie zasiada w zarządzie spółki), nie można pominąć treści przepisów o podmiotach powiązanych oraz ich celowości. Oprócz uprawnień o charakterze formalnym, tj. udziału w zarządzie czy radzie nadzorczej, należy również brać pod uwagę faktyczny wpływ osoby fizycznej C na kształtowanie decyzji gospodarczych lub kontrolę wnioskodawcy jako podmiotu powiązanego ze spółką X.

Interpretacja zwrotu „faktyczna zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych” powinna być interpretowana zgodnie z celem wprowadzenia przepisu art. 11a ust. 2 ustawy o CIT. Oznacza to, że realizacja tej przesłanki powinna sprowadzać się przede wszystkim do sytuacji, w której osoba fizyczna C posiada formalny wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych w spółce X. poprzez pełnienie funkcji w zarządzie tej spółki. Natomiast faktyczna zdolność osoby fizycznej C oznacza możliwość wpływania na kluczowe decyzje gospodarcze zarówno poprzez sprawowanie formalnych funkcji w zarządzie spółki X (jak to ma miejsce w zaistniałej sytuacji), jak również rzeczywistą możliwość takiego wpływu na spółkę bez formalnego umocowania w organach zarządczych wnioskodawcy poprzez zaistniałe powiązania wnioskodawcy ze spółką X.

W ocenie organu osoba fizyczna C i wnioskodawca są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Dlatego w przypadku zawarcia transakcji pomiędzy wnioskodawcą a osobą fizyczną C będą miały zastosowanie przepisy o cenach transferowych.

Podstawa prawna:

- art. 11a ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 2805 ze zm.)

Zdaniem autora

Filip Sobkiewicz, menedżer w Zespole Cen Transferowych, EY Polska

Stanowisko organu w omawianej interpretacji może budzić kontrowersje. W stanie faktycznym opisano dwa podmioty, pomiędzy którymi nie ma ani powiązań kapitałowych, ani bezpośrednich powiązań osobowych, a jedyny widoczny punkt wspólny to fakt, że osoba fizyczna jest w zarządzie innej spółki razem z udziałowcem i członkiem zarządu spółki wnioskodawcy.

Interpretacja bazuje na koncepcji „znaczącego wpływu” wprowadzonej w przepisach z zakresu cen transferowych. Zgodnie z uzasadnieniem do nowelizacji ustawy „uwzględnienie tego aspektu ma na celu rozszerzenie katalogu powiązań o sytuację, w której istnieje osoba fizyczna, mogąca w istotny sposób wpływać na kluczowe decyzje gospodarcze podejmowane przez podmiot, pomimo braku formalnego umocowania w organach stanowiących lub kontrolnych. (…) Obowiązujące (historycznie) regulacje nie dawały organom podatkowym możliwości oceny takich decyzji pod kątem ich rynkowości z uwagi na brak formalnej podstawy do stwierdzenia zaistnienia powiązań pomiędzy podatnikiem a taką osobą fizyczną, w szczególności w sytuacji, w której w strukturze grupy funkcjonowały podmioty, które powodowały przerwanie łańcucha powiązań kapitałowych (np. fundacje, trusty czy fundusze inwestycyjne)”. Ustawodawca podkreśla w uzasadnieniu, że brak formalnego umocowania nie wyklucza istnienia powiązań pomiędzy podmiotami.

Zdaniem organu w omawianej interpretacji znaczący wpływ osoby fizycznej C na spółkę odbywa się poprzez spółkę X, w której osoba fizyczna C jest członkiem zarządu, a więc ma wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych, w tym m.in. tych dotyczących rozliczeń ze spółką. Takie podejście wydaje się daleko idące.

Niezależnie jednak od szczegółów tej konkretnej sytuacji, komentowana interpretacja zwraca uwagę na trudności w prawidłowym identyfikowaniu powiązań oraz wszystkich transakcji, które powinny podlegać raportowaniu oraz na możliwy trend rozszerzającej interpretacji przepisów pokrywającej nieoczywiste sytuacje. Dlatego szczególnie ważne jest, żeby przyglądać się nie tylko powiązaniom bezpośrednim i tym, które wynikają z formalnego umocowania, ale także zweryfikować potencjalny znaczący wpływ osób fizycznych na spółki kapitałowe i brać pod uwagę ryzyko szerokiej interpretacji.

Współautorkami komentarza są: Paulina Radwańska – menedżerka i Michalina Zubko – konsultantka z Zespołu Cen Transferowych, EY Polska