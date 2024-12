Dodatkowe usługi agroturystyczne trzeba opodatkować PIT

Wiele osób mieszkających na wsi wynajmuje turystom pokoje w swoich domach lub w specjalnie zbudowanych obok domach letniskowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT dochody z wynajmu nie więcej niż pięciu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody z tytułu wyżywienia tych osób są zwolnione z podatku dochodowego. Przepis wydaje się prosty, ale czasem właściciele gospodarstw agroturystycznych mają wątpliwości co do zwolnienia z PIT dodatkowych usług, które świadczą przebywającym na wypoczynku gościom i za które pobierają opłaty. Może to być np. organizowanie kuligów czy jazd konnych.