Jak najkorzystniej zwiększyć majątek fundacji rodzinnej

Jednym z podstawowych i niezbędnych warunków do powołania do życia fundacji rodzinnej jest wniesienie do niej przez fundatora mienia, którego wartość odpowiada co najmniej wartości 100 tys. zł. Przeniesione przez fundatora środki pieniężne, nieruchomości, prawa własności przemysłowej lub akcje czy udziały na podstawie tzw. aktu założycielskiego fundacji rodzinnej co do zasady będzie stanowiło jej fundusz założycielski. Ustawodawca nie rozstrzygnął czy w trakcie funkcjonowania fundacji rodzinnej fundusz założycielski może być w stosunku do pierwotnego, zadeklarowanego w pierwotnym statucie fundacji rodzinnej, podwyższany lub obniżany (przy czym nie może być niższy niż równowartość kwoty 100 tys. zł). To będzie rozstrzygać praktyka, która – pomimo niespełna półtora roku funkcjonowania fundacji rodzinnych – zna przypadki stosownych „korekt” funduszu założycielskiego.