Modyfikowanie gier komputerowych to działalność twórcza

Rynek gier komputerowych nieustannie ewoluuje. Jedną z najjaskrawszych oznak tej ewolucji jest wpływ samych odbiorców na rynek gier. Niektórzy gracze nie tylko konsumują produkt dostarczony przez deweloperów, lecz także – zasadniczo hobbistycznie – zmieniają go. Modyfikacje takie mają na celu poprawę gry, usprawnienie jej, ale mogą być również czysto żartobliwe. Wraz ze wzrastającą popularnością takich zmian niektóre serwisy wprowadziły możliwość otrzymania pieniężnego wynagrodzenia za stworzenie modyfikacji i to właśnie ten aspekt sprawił, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się na temat opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu modyfikacji do gier komputerowych. Zacznijmy jednak od początku.