Czym jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Maciej Miłosz: Drastyczny koniec dywidendy pokoju, czyli powrót do normalności

Choć od agresji Rosji europejskie wydatki na obronność szybko rosną, to i tak są znacznie mniejsze niż pod koniec zimnej wojny. Ale to się zmieni, i to cieszy. Martwi jednak polska impotencja przemysłowa.