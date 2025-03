Objęcie udziałów w spółce z o.o. w ramach programu motywacyjnego bez PIT

W ustawie o PIT definicja programu motywacyjnego została zawarta w art. 24 ust. 11b. Zgodnie z tym przepisem przez program motywacyjny rozumie się utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną (dla osób uzyskujących od niej świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w tym przepisie) albo przez spółkę akcyjną będącą w stosunku do niej jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości system wynagradzania, w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z papierów wartościowych lub realizacji innych praw majątkowych nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji ww. spółki akcyjnej.