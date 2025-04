Jaki podatek od wynagrodzenia za zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji to klauzula, która może pojawić się zarówno w umowie o pracę zawieranej z pracownikiem, w ramach umowy zlecenia lub współpracy B2B, jak również w stosunkach między wspólnikiem a spółką (osobową /handlową). Najczęściej do zawarcia porozumienia dotyczącego powstrzymania się od działalności konkurencyjnej dochodzi w momencie rozwiązywania danego stosunku prawnego, choć zdarza się również, że taką deklarację zawiera się już jego przy nawiązaniu. Z zakazem konkurencji wiąże się wypłacane z tego tytułu wynagrodzenie o charakterze terminowym, co oznacza, że po stronie otrzymującego takie przysporzenie majątkowe należy rozpoznać przychód podatkowy i zakwalifikować go do odpowiedniego źródła przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.