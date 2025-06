Wydatki na remont rozliczamy od razu w kosztach - interpretacja dyrektora KIS

Takie są wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2025 r. (0111-KDIB1-1.4010.100.2025. 1.KM).

Chodzi o rozliczenie nakładów na środki trwałe. Z ustaw o PIT i o CIT wynika, że jeśli przeprowadzone prace spowodują ulepszenie majątku, a wydatki przekroczą 10 tys. zł, to trzeba je doliczyć do jego wartości i amortyzować. Szansę na szybsze rozliczenie mamy wtedy, gdy jest to remont. Wydatki na remont zaliczamy do kosztów od razu, nie trzeba ich amortyzować.