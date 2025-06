Julita Karaś-Gasparska: Błąd w deklaracji można poprawić

30 kwietnia minął czas na rozliczenie PIT za 2024 rok. A gdy ktoś o tym zapomniał? Jeśli nie prowadzi działalności i powinien złożyć PIT-37 albo PIT-38, to nic się nie stało, bo deklaracja została dla takiej osoby przygotowana w systemie Twój e-PIT i po upływie terminu na wprowadzeniu do niej ewentualnych zmian została automatycznie zaakceptowana. Gorzej jest w przypadku przedsiębiorców składających PIT-36, PIT-36L czy PIT-28. Tutaj system nie złożył zeznania rocznego za podatnika. A to oznacza, że zapominalski podatnik popełnił wykroczenie, które podlega karze grzywny. W takiej sytuacji błąd należy jak najszybciej naprawić, czyli złożyć zaległą deklarację PIT wraz z tzw. czynnym żalem. Czynny żal to taki „donos” na samego siebie, a więc dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Oczywiście jeśli z deklaracji wynika podatek do zapłaty, to trzeba go zapłacić wraz z obliczonymi samodzielnie odsetkami za zwłokę.