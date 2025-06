Jak rozliczyć VAT od sprzedaży energii przez prosumenta

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2024 r. (0113-KDIPT1-1.4012.686.2024.1.WL).

Z wnioskiem wystąpiła gmina, która zainstalowała w swoich jednostkach panele fotowoltaiczne z oprzyrządowaniem w celu produkcji energii elektrycznej. Gmina wskazała, że ww. jednostki („prosumenci”) zużywają energię na własne potrzeby, a nadwyżkę wprowadzają do sieci dystrybucyjnej. Zgodnie z umowami („umowy”) zawartymi z przedsiębiorstwem energetycznym („kontrahent”) rozliczenie energii następuje w ramach systemu net-billingu, tj. według wartości energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta (sprzedanej kontrahentowi) oraz energii, która została przez prosumenta pobrana z tej sieci (nabyta od kontrahenta). Wartość energii wprowadzonej do sieci jest ustalana dla każdego miesiąca i podlega rozliczeniu maksymalnie w ciągu 12 miesięcy. Służy ona do kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności z tytułu dostaw energii z kontrahentem oraz wykazywana jest w formie depozytu na koncie prosumenta i na fakturach kontrahenta. Co istotne, gmina wskazała, że w umowach nie określono terminów wystawiania faktur przez prosumenta i terminów płatności tych faktur.