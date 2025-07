Jak zakwalifikować wydatki na zaplecze administracyjno-socjalne

Z przepisów nie wynika, aby przeznaczenie wydatków na same czynności produkcyjne bądź na zaplecze administracyjno-socjalne miało być kryterium zaliczenia wydatków do kosztów kwalifikowanych. Tym samym, do kosztów tych można zaliczyć również wydatki na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej (zakup prawa użytkowania wieczystego) dotyczące części administracyjno-socjalnej.