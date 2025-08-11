Jak ustalić koszty wytworzenia w działalności rolniczej

Zasady wyceny i ujmowania biologicznych aktywów trwałych i obrotowych, niebiologicznych produktów rolniczych oraz ustalania wyniku działalności rolniczej powinny być określone w przyjętej przez przedsiębiorstwo polityce rachunkowości. Okresowo, co najmniej na koniec roku obrotowego należy przeprowadzić inwentaryzację stanu zwierząt i roślin drogą spisu z natury, a jeżeli warunki na to nie pozwalają – drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami.

Tematyka kosztów wytworzenia w działalności rolniczej była omawiana w „Tygodniku Podatników” z 23 czerwca, z 30 czerwca i z 28 lipca. W dzisiejszym numerze kontynuujemy wyjaśnianie tych zagadnień.